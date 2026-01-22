Kütahya'da 4 Ayrı Hırsızlık Şüphelisi İş Yeri Bodrumunda Yakalandı

Kütahya'da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, iş yerinin bodrumunda saklanırken polis tarafından yakalandı; üzerinden para ve 4 yardım kutusu çıktı, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:43
Operasyon ve Yakalama

Kütahya’da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, hırsızlık yapmak amacıyla girdiği iş yerinin bodrum katında saklandığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla, iş yerinin bodrumunda gizlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler ve Adli Süreç

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar para ile 4 adet yardım kutusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ’iş yerinden hırsızlık’, ’otodan hırsızlık’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

