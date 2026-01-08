Kütahya'da Fırtına: 7 Ağaç Devrildi, Hasar Oluştu

Kütahya'da saatte 50-75 km hızındaki fırtına nedeniyle Dumlupınar, Bölücek, İnköy ve Alipaşa'da 7 ağaç devrildi; ekipler müdahale etti, bazı teller zarar gördü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:50
Kütahya'da Fırtına: 7 Ağaç Devrildi, Hasar Oluştu

Kütahya'da fırtına ve aşırı rüzgar ağaçları devirdi

Kütahya'da etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları gövdelerinden koparak çevreye savruldu.

Etki ve zarar

Kentte saatteki hızı 50-75 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Dumlupınar, Bölücek, İnköy ve Alipaşa mahallelerinde devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Gün içinde kent genelinde 7 ağacın devrildiği bildirildi. İnköy Mahallesi'ndeki devrilme sonucunda elektrik tellerinin zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin müdahalesi

Belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak müdahaleye destek verdi. Devrilen ağaçlar ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılarak yollar yeniden trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ağaçtan kopan parçaların yaya kaldırımı ve bariyerlerde hasara yol açtığı öğrenildi.

Kentte aşırı rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

