Kütahya'da Huzur Güven Uygulaması: Binlerce Kişi ve Araç Denetlendi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürüttükleri Huzur Güven Uygulaması kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda işyeri, park ve metruk bina kontrol edilerek kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirler alındı.

Denetim Kapsamı ve Sonuçları

Uygulama sırasında 142 umuma açık işyeri, 52 metruk bina, 71 park ve bahçe ile 15 oyun salonu ve internet kafe denetlendi. Yapılan kontrollerde 3 bin 214 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Denetimler sonucunda 1 adet tüfek ile bir şahıstan narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 kayıp şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. Uygulamada 2 yoklama kaçağı şahıs hakkında gerekli tebligat işlemleri gerçekleştirildi.

Trafik Denetimleri

Trafik yönünden yapılan kontrollerde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 325 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 1 hacizli-yakalamalı araç ele geçirilirken, 58 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, Kütahya'nın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

KÜTAHYA'DA HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI