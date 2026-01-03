DOLAR
Kütahya'da Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu

Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde cam kumu yüklü tırda yangın çıktı; itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:12
Yol kenarına çekilen tır kısa sürede söndürüldü

Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Olay, cam kumu yüklü aracın motor veya yük bölgesinden yükselen dumanların fark edilmesiyle başladı.

Cam kumu yüklü araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sonucu yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

