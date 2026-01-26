Kütahya'da Tepecik Kavşağı'nda Beton Mikserleri Çarpıştı — 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tepecik Kavşağı'nda iki beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:29
Kütahya'da Tepecik Kavşağı'nda Beton Mikserleri Çarpıştı — 2 Yaralı

Kütahya'da Tepecik Kavşağı'nda Beton Mikserleri Çarpıştı — 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tepecik Kavşağı'nda iki beton mikserinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Emet-Tavşanlı yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Emet yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan bir beton mikseri ile kavşaktan Tepecik istikametine geçmeye çalışan diğer beton mikserinin çarpışması sonucunda kaza yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle beton mikserlerinden biri devrilerek yan yattı.

Kazada mikser sürücüleri M.T. ve A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı karayolu, Emet Kavşağı'ndan itibaren Tavşanlı yönüne geçici olarak trafiğe kapatıldı.

KÜTAHYA'DA BETON MİKSERLERİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

KÜTAHYA'DA BETON MİKSERLERİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

KÜTAHYA'DA BETON MİKSERLERİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları