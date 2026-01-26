Kütahya'da Tepecik Kavşağı'nda Beton Mikserleri Çarpıştı — 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tepecik Kavşağı'nda iki beton mikserinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Emet-Tavşanlı yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Emet yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan bir beton mikseri ile kavşaktan Tepecik istikametine geçmeye çalışan diğer beton mikserinin çarpışması sonucunda kaza yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle beton mikserlerinden biri devrilerek yan yattı.

Kazada mikser sürücüleri M.T. ve A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı karayolu, Emet Kavşağı'ndan itibaren Tavşanlı yönüne geçici olarak trafiğe kapatıldı.

KÜTAHYA'DA BETON MİKSERLERİ ÇARPIŞTI: 2 YARALI