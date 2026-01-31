Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya’da düzenlenen narkotik operasyonda 4 kişi tutuklandı; 10 kilo 437 gram esrar ve 9 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:37
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 437 gram esrar ile 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Soruşturma ve Adli Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

