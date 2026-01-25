Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kütahya'da yaya geçidinde yaşanan tehlikeli anlar sonrası kamyon sürücüsü C.A. yakalandı; İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik kültürüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinde yaşanan ve vatandaşların son anda kurtulduğu tehlikeli anlarla ilgili açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Görüntülerde, sağ şeritteki araç yayalara yol verirken, sol şeritten hızla gelen bir kamyonun yayalara çarpmaktan son anda kaçındığı görülüyor. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya önceliğini ihlal eden C.A. isimli sürücüyü tespit ederek yakaladı. Sürücü hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Bakan'ın Açıklaması ve Trafik Kültürü Vurgusu

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu teklifine de değinerek hedeflerinin yalnızca sürücülere trafik kurallarını ezberletmek olmadığını, asıl amaçlarının toplumda doğru ile yanlışı ayırt edebilen kalıcı bir trafik kültürü ve vicdan bilinci oluşturmak olduğunu ifade etti.

"Trafik cezaları riskli davranışları anlık olarak durdurabilir, denetimler bu davranışların tekrarını azaltır. Ancak trafik kültürü, doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza anlıktır, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz."

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

