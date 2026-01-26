Kütahya Gediz'de Kayıp 15 Yaşındaki Tuba Dinç Dere Kenarında Cansız Bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen Tuba Dinç’in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında ekipler, lise birinci sınıf öğrencisi kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Kayalık alanda sürdürülen çalışmalardan üç saat sonra Tuba Dinç’in cansız bedenine dere kenarında ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma ve Değerlendirme

Yetkililer, Dinç’in psikolojik sorunlarının olduğunu ve bölgedeki kayalıklardan atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirmesinin yapıldığını bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

