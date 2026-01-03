Kütahya Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında Soruşturma
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Simav ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi. Yapılan operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma çerçevesinde yürütüldü.
Soruşturma ve Şüpheliler
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Gelişmelerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları bölgedeki uyuşturucu ile mücadele kararlılığını göstermeye devam ediyor.
