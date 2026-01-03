DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

Kütahya Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında Soruşturma

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın Simav'da düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve aparatlar ele geçirildi; 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:47
Kütahya Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında Soruşturma

Kütahya Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında Soruşturma

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Simav ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde Simav ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi. Yapılan operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma çerçevesinde yürütüldü.

Soruşturma ve Şüpheliler

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Gelişmelerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları bölgedeki uyuşturucu ile mücadele kararlılığını göstermeye devam ediyor.

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İETT Otobüsü Arnavutköy–Kemerburgaz Seferinde Bariyerlere Çarptı
2
Diyarbakır'da Üst Geçitte 3 Çocuk Darp Edildi — Şüpheli Gözaltında
3
Karakas'ta Patlama Sesleri Duyuldu
4
Nazilli'de 'Yağma' ve Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
5
Bilecik'te yaya yoluna park eden sürücülere tepki
6
Çanakkale Boğazı'nda MSC GIANNA III konteyner gemisinde makine arızası
7
Gaziantep 2025 Trafik Kazaları: KGYS'ye Yansıyan İhlaller

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları