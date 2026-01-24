Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:21
Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmaların ardından operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı.

Ele Geçirilenler

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu imal ve kullanımına yönelik malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Adli Süreç

Kimlikleri tespit edilen 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

