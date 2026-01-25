Kütahya Simav’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu Gerçekleştirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon, bölgedeki istihbari çalışmalar sonucunda planlanarak uygulandı.

Operasyon Detayları

Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; KOM, İSTH, NSM ve SSM Şube Müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imal ve kullanımında kullanılan malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Operasyonda 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

