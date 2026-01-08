Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şiddetli Fırtına: Kocaeli Dilovası'nda 2 Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şiddetli fırtına nedeniyle Dilovası'nda 2 tır devrildi; jandarma ve otoyol ekipleri müdahale etti, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:59
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Şiddetli Fırtına: Kocaeli Dilovası'nda 2 Tır Devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şiddetli fırtına: 2 tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle seyir halindeki 2 tır devrildi.

Olayın Detayları

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, otoyolda ulaşımda aksamalara yol açtı. Otoyolun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan tırlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yetkililerin Müdahalesi

Kaza sonrası bölgedeki ekipler tarafından olay yerine intikal edilerek güvenlik önlemleri alındı ve yol trafiğinin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

