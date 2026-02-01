Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tehlikeli Anlar: Cebeci Tüneli'nde Akrobatik Motosiklet

Cebeci Tüneli çıkışında yağışlı yolda orta şeritte akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsünün tehlikeli anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tehlikeli Anlar: Cebeci Tüneli'nde Akrobatik Motosiklet

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tehlikeli anlar: Cebeci Tüneli çıkışında akrobatik hareket

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel çıkışı Arnavutköy istikameti mevkiinde, yağışlı havaya rağmen bir motosiklet sürücüsü orta şeritte düşük hızla ilerleyerek akrobatik hareketler yaptı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli mevkiinde meydana geldi. Yağış nedeniyle ıslanan yolda dengesiz şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem kendi güvenliğini hem de çevredeki diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.

Tehlikeli sürüş anları, aynı güzergahta seyreden diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülere anbean yansıdı.

Görüntülerin önemi

Kaydedilen görüntüler, yağışlı ve kaygan zemin koşullarında yapılan riskli sürüşlerin yol açabileceği tehlikeleri gözler önüne seriyor. Olay, trafikteki diğer sürücülerin dikkat ve tedbir ihtiyacını bir kez daha hatırlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tehlikeli anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tehlikeli anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

