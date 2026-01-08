Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar

İstanbul'da etkili lodos, Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır sürücülerini zorladı; viyadüklerde araçlar birbirine siper olarak ilerledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:07
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodos, trafikte özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Viyadüklerde şiddetli rüzgâr ve önlemler

Zaman zaman saatte 70 ila 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgâr nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak Anadolu Yakası'na geçmeye çalışan tır sürücüleri büyük dikkatle ilerlemek zorunda kaldı.

Viyadük geçişlerinde rüzgârın etkisinin artmasıyla görüntülerde, tırların yan yana ve peş peşe dizilerek hızlarını düşürdükleri; en sağ şeridi tercih edip birbirlerine adeta siper olarak yolu tamamlamaya çalıştıkları görüldü.

Arnavutköy ve Sarıyer'de zorlu anlar

Arnavutköy İlçesi ve Sarıyer İlçesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde, kuvvetli lodosun etkisiyle savrulmamak için çaba sarf eden tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini korumak adına zaman zaman durma noktasına kadar yavaşladıkları dikkat çekti.

Rüzgârın özellikle yüksek kesimlerde ve açık alanlarda etkisini artırması, ağır vasıtalar için tehlikeyi daha da büyüttü.

