Lahor Gulberg Otel Yangını: 3 Ölü, 8 Yaralı

Pakistan’ın Lahor kentindeki Gulberg bölgesinde bulunan bir otelin bodrumunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayda toplam 180 kişi tahliye edildi.

Yangının seyri

Pencap Acil Durum Hizmetleri’nden yapılan açıklamaya göre yangın, dün öğlen saatlerinde başladı. Polis, yangının binanın 3’ü bodrum katı olmak üzere 21 katına yayıldığını ve ilk bodrum katının büyük ölçüde etkilendiğini bildirdi.

Pencal Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Rizvwan Naseer, bodrum katında LPG tüpleriyle ısıtılan bir kazan olduğunu ve yangının buradan çıktığını söyledi. Naseer, otel personelinin başlangıçta yangını kendi başlarına söndürmeye çalıştığını, ancak kurtarma ekiplerinin yerel saat ile 12.25 sıralarında ihbar aldığını belirtti. Ekiplerin, ısı ve duman nedeniyle zorlu bir görev olan bodrum katına girdikleri ifade edildi.

Yetkililerden açıklamalar

Pencap Eyaleti Enerji Bakanı Faysal Ayub Khokhar, tüm otel sakinlerinin başarıyla tahliye edildiğini ve olayın tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Pencap Eyaleti Başbakanı Maryam Nawaz Sharif ise olayın klima sisteminin kazanının patlaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kesin talimatlar verildi. Pencap genelindeki tüm ticari kazan ve silindir tesisatları güvenlik standartlarına tam olarak uymalıdır. Kamu güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir tesis istisnasız olarak derhal mühürlenecektir".

