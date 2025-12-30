DOLAR
Lazkiye’de Protestoların Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan edildi

Lazkiye'de Pazar'tan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrası 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Salı 17:00-Çarşamba 06:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:09
Süre ve bilanço

Suriye’nin Lazkiye kentinde Pazar günü başlayan ve devam eden hükümet aleyhinde protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, sokağa çıkma yasağı Salı günü saat 17.00’den Çarşamba günü saat 06.00’ya kadar sürecek.

Lazkiye’deki gösteriler sırasında güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, kentteki gerginlikler sonucunda 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 108 kişinin yaralandığını açıkladı.

Protestoların nedeni ve yetkili açıklamaları

Lazkiye ve Tartus bölgelerinde Pazar günü şiddet olaylarıyla sonuçlanan gösterilerin, yurt dışında yaşayan Alevi din adamı Gazal Gazal’ın çağrısıyla düzenlendiği bildirildi. Lazkiye İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Abdülaziz el-Ahmed, gösterilerde Beşar Esad rejimi destekçilerinin güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti ve "Emniyet güçlerimiz, devrik rejim kalıntılarına bağlı terör gruplarının saldırılarına maruz kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların ardından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan tedbirlerin uygulamaya konduğunu duyurdu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

