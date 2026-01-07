Lüleburgaz'da Kasten Öldürme Şüphelisi C.Ö. Tutuklandı

Lüleburgaz'da kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı
Soruşturma ve işlem süreci
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
