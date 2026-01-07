Lüleburgaz'da Kasten Öldürme Şüphelisi C.Ö. Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Lüleburgaz’da kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı; adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lüleburgaz'da Kasten Öldürme Şüphelisi C.Ö. Tutuklandı

Lüleburgaz'da kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı

Soruşturma ve işlem süreci

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

