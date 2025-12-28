Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında

Olay ve İlk Müdahale

Tekirdağ ile Kırklareli sınırında, Lüleburgaz ilçesine yakın bir noktada seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi ve alevlere müdahale etti.

Olay yerine ulaşım sırasında otoyolda trafik durduğu fark edildi. Yoldan geçen vatandaşlar ile kolluk kuvvetleri tarafından KKT (Kuru kimyevi toz) ile ilk müdahaleler gerçekleştirildi, ancak yangın bu müdahalelerle tamamen söndürülemedi.

Güvenlik ve Son Durum

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı ve ekiplerin güvenli şekilde müdahale etmesi sağlandı. Kısa sürede yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Olay sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmamasıTekirdağ ekipleri de sevk edildi ve yangın tamamen kontrol altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

