Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında

Tekirdağ-Kırklareli sınırında, Lüleburgaz yakınlarında seyir halindeki araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; yaralanma ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:22
Olay ve İlk Müdahale

Tekirdağ ile Kırklareli sınırında, Lüleburgaz ilçesine yakın bir noktada seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi ve alevlere müdahale etti.

Olay yerine ulaşım sırasında otoyolda trafik durduğu fark edildi. Yoldan geçen vatandaşlar ile kolluk kuvvetleri tarafından KKT (Kuru kimyevi toz) ile ilk müdahaleler gerçekleştirildi, ancak yangın bu müdahalelerle tamamen söndürülemedi.

Güvenlik ve Son Durum

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı ve ekiplerin güvenli şekilde müdahale etmesi sağlandı. Kısa sürede yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Olay sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmamasıTekirdağ ekipleri de sevk edildi ve yangın tamamen kontrol altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ İLE KIRKLARELİ İL SINIRINDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGINA EKİPLER EN KISA SÜREDE MÜDAHALE EDEREK ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI.

