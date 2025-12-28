Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı

Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yoğunlaştı
Malatya genelinde, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik tedbirler güçlendirildi. Kentteki denetimler, kamu güvenliğini ve tüketici sağlığını korumayı amaçlıyor.
Denetim detayları
25-26-27 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde il genelinde 109 tekel bayii kontrol edildi. Kontroller sırasında iş yerlerinde bulunan 114 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Denetimler kapsamında, kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilen 1 iş yeri hakkında tutanak tanzim edildi. Yetkililer, denetimlerin yılbaşı boyunca aralıklı olarak sürdürüleceğini bildirdi.
