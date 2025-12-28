DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı

Malatya'da 25-27 Aralık 2025 tarihlerinde kaçak ve sahte alkol satışını önlemeye yönelik denetimlerde 109 tekel bayii, 114 kişinin GBT'si yapıldı; 1 iş yerine tutanak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:18
Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı

Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yoğunlaştı

Malatya genelinde, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik tedbirler güçlendirildi. Kentteki denetimler, kamu güvenliğini ve tüketici sağlığını korumayı amaçlıyor.

Denetim detayları

25-26-27 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde il genelinde 109 tekel bayii kontrol edildi. Kontroller sırasında iş yerlerinde bulunan 114 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimler kapsamında, kapanış saatlerine riayet etmediği tespit edilen 1 iş yeri hakkında tutanak tanzim edildi. Yetkililer, denetimlerin yılbaşı boyunca aralıklı olarak sürdürüleceğini bildirdi.

MALATYA’DA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ATTIRILDI

MALATYA’DA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ATTIRILDI

MALATYA’DA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ATTIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 63 Yaşındaki Kadın Yol Kenarında Ölü Bulundu
2
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu
3
İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı
4
Gazipaşa'da Akülü Motosiklete Çarpan Otomobil: 1 Ölü
5
Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır
6
Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı
7
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin İzmit'te Toprağa Verildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti