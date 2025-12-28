DOLAR
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu

Van'da akşam başlayan kar, özellikle Kurubaş (2.225 m) ve Güzeldere (2.730 m) geçitlerinde trafikte aksamaya yol açtı; ekipler kar küreme ve tuzlama çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:15
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu

Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde trafiği zorladı.

Etkilenen Güzergahlar ve Görüş Mesafesi

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar ve sis, sürücülere güç anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesi sonucu araçlar sis lambalarını yakarak ilerledi.

Ulaşımda Aksamalar ve Alınan Önlemler

Yoğun kar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksamaları görüldü; sürücüler özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının etkisini artırmasıyla kırsal mahalle yollarında zaman zaman kapanmalar meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadı. Yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıyor.

