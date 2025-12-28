Adana'da 63 Yaşındaki Kadın Yol Kenarında Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar, Yeşil Bulvar kenarında bir kadının hareketsiz halde durduğunu görünce 112'yi aradı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada ölen kişinin 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt olduğunu tespit etti.

İnceleme ve Otopsi

Bozkurt'un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre kadının kalp krizinden öldüğü öne sürülürken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında ortaya çıkacak.

Gelen bilgilerde Bozkurt'un Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bahçeden portakal toplamaya gittiği, evine dönerken yol kenarında fenalaşarak öldüğü de öne sürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

