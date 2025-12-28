İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı

İnegöl'de 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs barakada yakalandı

Emniyet ekipleri saklandığı barakayı tespit etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs kırsalda saklandığı barakada yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adam yaralama ve hırsızlık suçlarından olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C. (36)'nin saklandığı yeri tespit etti.

Ekipler, kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki bir barakada saklanan şahsı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNEGÖL’DE 6 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN AZILI SUÇLU BARAKADA YAKALANDI