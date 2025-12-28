DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı

İnegöl'de 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C., kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki barakada yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:01
İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı

İnegöl'de 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs barakada yakalandı

Emniyet ekipleri saklandığı barakayı tespit etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs kırsalda saklandığı barakada yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adam yaralama ve hırsızlık suçlarından olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C. (36)'nin saklandığı yeri tespit etti.

Ekipler, kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki bir barakada saklanan şahsı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNEGÖL’DE 6 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN AZILI SUÇLU BARAKADA YAKALANDI

İNEGÖL’DE 6 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN AZILI SUÇLU BARAKADA YAKALANDI

İNEGÖL’DE 6 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN AZILI SUÇLU BARAKADA YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 63 Yaşındaki Kadın Yol Kenarında Ölü Bulundu
2
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu
3
İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı
4
Gazipaşa'da Akülü Motosiklete Çarpan Otomobil: 1 Ölü
5
Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır
6
Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı
7
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin İzmit'te Toprağa Verildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti