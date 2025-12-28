DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Şanlıurfa Akçakale'de jandarmanın DUR ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün ters yöne girip çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:36
Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Olay

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerinin DUR ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.A., Ceylanpınar yolu üzerinde ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerledikten sonra karşı yönden gelen H.T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma anı cep telefonuna yansıdı; kazada çarpışan motosikletler yola savruldu.

Yaralılar ve müdahale

Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.T.'nin durumu ağır olduğu için sevk edilerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Jandarmadan kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Jandarmadan kaçan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 63 Yaşındaki Kadın Yol Kenarında Ölü Bulundu
2
Van'da Yoğun Kar: Kurubaş ve Güzeldere Geçitleri'nde Trafik Zorluğu
3
İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Barakada Yakalandı
4
Gazipaşa'da Akülü Motosiklete Çarpan Otomobil: 1 Ölü
5
Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır
6
Malatya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak ve Sahte Alkol Denetimleri Arttı
7
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin İzmit'te Toprağa Verildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti