Akçakale'de Jandarmadan Kaçan Motosiklet Kaza Yaptı: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Olay

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerinin DUR ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.A., Ceylanpınar yolu üzerinde ters yöne girerek kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerledikten sonra karşı yönden gelen H.T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma anı cep telefonuna yansıdı; kazada çarpışan motosikletler yola savruldu.

Yaralılar ve müdahale

Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan H.T.'nin durumu ağır olduğu için sevk edilerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

