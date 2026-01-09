Mabel Matiz hakim karşısında: 'Perperişan' şarkısı dava konusu

Mabel Matiz hakim karşısında

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yaptığı ve sözlerin yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Duruşma ve güvenlik önlemleri

Duruşma İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz sanık Fatih Karaca ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Güvenlik önlemleri alındığı, Mabel Matiz’in mahkemeye vatandaşların görünemeyeceği yerden tedbirli şekilde çıkarıldığı bildirildi.

Sanığın savunması

Karaca duruşmada şarkıyı yaklaşık 1 buçuk yıl önce yazdığını belirterek, sosyal medyada tartışıldığı gibi bir niyetle yazılmadığını savundu. Savunmasında, 'Şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Ben de Halk Edebiyatı’na özenerek bir şarkı yazdım. Sosyal medya köpürtüldüğü gibi bir anlam yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi böyle bir niyetle yazmış olmam söz konusu değildir. Bu şarkının müstehcen olduğunu da düşünmüyorum. Bu şarkı türkülerden çıkarılmış bir şarkıdır. Cici toy bebe yetişkin bir bireyi ifade etmektedir. Biraz Ankara ağzı aslında ama buradaki niyetim ruhen genç birini ifade ediyor. Kuş halk edebiyatında kısmet demektir. Farklı anlamları vardır. Ama ima edilen anlamı içermemektedir. Gözü kara bir aşığın aşkının büyüklüğünden dolayı ifadelerdir bunlar'

Hakimin sorusu ve avukatların talebi

Mahkeme hakimi, Karaca’ya şarkının bir erkeğe yazılıp yazılmadığını sordu. Karaca, 'Bu soruyu üzücü ve kalp kırıcı buluyorum. Bu soruyu bir arabesk şarkıcısı söylese aynı soruyu soramayacaktınız. Şarkılarımı herkesin herkes için söyleyebileceği kanaatindeyim ve bu inanışa sahip olduğumu belirtmek isterim' diye yanıt verdi. Sanık avukatları ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek müvekkilin beraatini talep etti.

Ara karar ve talep edilen rapor

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına davanın ihbar edilmesine karar verdi. Ayrıca şarkı ve sözlerin müstehcen olup olmadığına ilişkin Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan rapor aldırılmasına hükmedildi ve eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' şarkısı sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlara sebep olduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler içerdiği ve bu betimlemelerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği' ifade edildi.

İddianamede ayrıca şarkının sosyal medyada aleni şekilde paylaşıldığı, dijital platformlarda herhangi bir yaş sınırlaması uygulanmadığı, bu nedenle kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca’nın savunmasının özellikle 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü bağlamında tüm şarkı sözlerinin anlam bütünlüğünü karşılamadığı kaydedildi.

İddianamede son olarak, şüpheli Fatih Karaca’nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mabel Matiz hakim karşısında