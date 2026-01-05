DOLAR
Maduro Manhattan'da Mahkemeye Gönderiliyor — ABD Askeri Operasyonu

ABD'nin cumartesi günü düzenlediği askeri operasyonla New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, Manhattan'da mahkemeye götürülüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:02
New York — Güncel Gelişme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin cumartesi günü erken saatlerde düzenlediği askeri operasyonla New York'a getirildi. Maduro ve eşi Cilia Flores, Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne götürülüyor.

Yetkililer, operasyonun ardından Maduro ve Flores'in federal mercilere sevk edildiğini bildirirken, sürecin yürütülmesine ilişkin ayrıntılar henüz resmi kaynaklarca tam olarak açıklanmadı. Olay, uluslararası arenada diplomatik ve hukuki yankı uyandırması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelişmelerle ilgili yeni açıklamalar ve mahkeme sürecine ilişkin bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

ABD’nin askeri operasyonla New York’a kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro...

ABD’nin askeri operasyonla New York’a kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Manhattan'da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne götürülüyor.

