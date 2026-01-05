DOLAR
Maduro ve Eşi New York'ta Hakim Karşısında: İlk Duruşma ve Suçlamalar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarıyla New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 21:55
Maduro ve Eşi New York'ta Hakim Karşısında: İlk Duruşma ve Suçlamalar

Maduro ve eşi hakim karşısında

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, ABD'de haklarındaki uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamaları kapsamında New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma ve yargıcın tutumu

Duruşmayı yöneten ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, Maduro'nun salona kelepçeli getirildiğini kaydetti. Yargıç, duruşma başlarken adaleti sağlama görevini vurguladı ve Maduro'dan ayağa kalkıp kimliğini doğrulamasını istedi.

Maduro, tercüman aracılığıyla kendisinin Venezuela Devlet Başkanı olduğunu ve evinde "esir alındığını" söyledi. Yargıç Hellerstein ise şu anda hukuki meseleleri tartışmanın zamanı olmadığını belirterek Maduro'nun sözünü kesti ve savunma için ileride fırsat verileceğini bildirdi.

Suçlamaları reddediş

Maduro, hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullandı. İddianameyi gördüğünü ancak okumadığını belirtti.

Cilia Flores da tercüman aracılığıyla suçlamaları reddetti ve "Tamamen suçsuzum ve masumum" dedi; ayrıca kendisinin Venezuela First Lady'si olduğunu vurguladı.

Konsolosluk ve bir sonraki duruşma

Yargıç Hellerstein, tutanaklara Maduro ve eşinin tutuklandıklarını Venezuela konsolosluğuna bildirme haklarının geçirileceğini ve duruşmada aldığı notların Maduro'da kalmasına izin verildiğini aktardı. Davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceği duyuruldu.

Kefalet talebi ve avukat açıklamaları

Çift duruşmada kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı. Maduro'nun avukatı Barry Pollack, müvekkilinin "egemen bir devletin başı" olduğunu ve bu statünün sağladığı ayrıcalıklara hak iddia ettiğini belirterek, Maduro'nun "kaçırılması" nedeniyle davanın karmaşık olacağına işaret etti. Pollack, şu anda serbest bırakılma talep edilmediğini ancak bu hakkın ileride saklı tutulduğunu söyledi.

Flores'in avukatı Mark Donnelly ise müvekkilinin kaburgalarında ciddi morluklar dahil olmak üzere önemli yaralanmalar yaşadığını, röntgen ve fiziksel muayene talep ettiklerini bildirdi.

Mahkeme salonunda gerginlik

Duruşma sona erip çıkartılırken Maduro ile salondaki izleyiciler arasında bir tartışma yaşandı. İzleyicilerden 33 yaşındaki Pedro Rojas, İspanyolca olarak Maduro'yu "gayrimeşru" başkan diye nitelendirdi. Maduro ise Rojas'a bakarak İspanyolca "Ben kaçırılmış bir başkanım. Ben bir savaş esiriyim" dedi. Rojas daha sonra Maduro hükümeti döneminde kendisinin hapse atıldığını söyledi.

ABD operasyonu ve iddialar

ABD, geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucu Nicolas Maduro ve Cilia Flores, ABD ordusu tarafından yakalanarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırıldı. ABD saldırısında asker ve sivil olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. İki ABD'li yetkili ise Maduro'yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını belirtti.

İddiaların geçmişi

Maduro, ABD tarafından 2020 yılından bu yana uyuşturucu terörizmi komplosu da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla itham ediliyordu. Dava sürecinin uluslararası ve hukuki boyutunun, önümüzdeki duruşmalarla şekilleneceği bekleniyor.

