Maili Kopyalanan Saat Firmasına 870 Bin Euro'luk Sahte Fatura Dolandırıcılığı

İstanbul’da saat firmasının mail adresi taklit edilip muhasebeye sahte fatura gönderilmesiyle 870 bin euro dolandırıldı; 1 kişi Esenyurt'ta gözaltında.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:45
Maili Kopyalanan Saat Firmasına 870 Bin Euro'luk Sahte Fatura Dolandırıcılığı

Maili Kopyalanan Saat Firmasına 870 Bin Euro'luk Sahte Fatura Dolandırıcılığı

Olayın Detayları

İstanbul'da bir saat firmasının temsilcisinin mail adresinin kopyalanmasıyla, muhasebe birimine gönderilen sahte faturalar ve mailler aracılığıyla 870 bin euro tutarında dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler, saat firmasının temsilcisinin mail adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte faturalar iletti ve şirket adına toplam 870 bin euro gönderilmesini sağladı. Durumu fark eden firma sahipleri, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma ve Mali İşlem

Savcılığın yürüttüğü çalışmalarda, söz konusu paranın 550 bin euro tutarındaki kısmının bloke edildiği tespit edildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, dolandırıcılık zincirinin çözülmesine yönelik adımlar atıyor.

Gözaltı ve İfade

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, U.A. (33) adlı şüpheli 28 Ocak günü Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde U.A., iş birliği içinde olduğu diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle 280 bin euroyi dövizciye verdiğini, paranın kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını, kalan 40 bin euroyu ise kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını beyan etti.

U.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Saat firmasının mail adresi kopyalandı, sahte fatura yoluyla 870 bin euroluk dolandırıcılık...

Saat firmasının mail adresi kopyalandı, sahte fatura yoluyla 870 bin euroluk dolandırıcılık yapıldı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı, Acil Doktoru İlk Müdahale Etti
2
Bursa İnegöl'de Damatın Kin Cinayete Dönüştü: Kayınpeder Öldü
3
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
4
Kozan'da Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır'da dönerciye silahlı saldırı: İş yerine 2 kurşun isabet etti
6
Antalya Döşemealtı Otobüs Kazası: 9 Kişinin İsimleri Açıklandı
7
Çanakkale Ayvacık’ta 7 Kaçak Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları