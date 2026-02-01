Maili Kopyalanan Saat Firmasına 870 Bin Euro'luk Sahte Fatura Dolandırıcılığı

Olayın Detayları

İstanbul'da bir saat firmasının temsilcisinin mail adresinin kopyalanmasıyla, muhasebe birimine gönderilen sahte faturalar ve mailler aracılığıyla 870 bin euro tutarında dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

Şüpheliler, saat firmasının temsilcisinin mail adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte faturalar iletti ve şirket adına toplam 870 bin euro gönderilmesini sağladı. Durumu fark eden firma sahipleri, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma ve Mali İşlem

Savcılığın yürüttüğü çalışmalarda, söz konusu paranın 550 bin euro tutarındaki kısmının bloke edildiği tespit edildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, dolandırıcılık zincirinin çözülmesine yönelik adımlar atıyor.

Gözaltı ve İfade

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, U.A. (33) adlı şüpheli 28 Ocak günü Esenyurt'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde U.A., iş birliği içinde olduğu diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle 280 bin euroyi dövizciye verdiğini, paranın kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını, kalan 40 bin euroyu ise kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını beyan etti.

U.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

