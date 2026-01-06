Malatya'da 2025'te Suç Oranları Önemli Ölçüde Düştü

Malatya'da 2025'te Suç Oranlarında Kayda Değer Düşüş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında kent genelindeki güvenlik ve suç istatistiklerini paylaştı.

Terörle Mücadele

Vali Yavuz, 2025 yılı içinde terör örgütlerine yönelik olarak 85 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 105 zanlının gözaltına alındığını belirtti. Operasyon sayısının 2024 yılına kıyasla %24 oranında azaldığı ifade edildi.

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede organizatörlere karşı kararlılığın sürdüğünü aktaran Vali Yavuz, 2025 yılında 48 operasyon düzenlendiğini ve operasyon sayısında bir önceki yıla göre %11 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Narkotik Operasyonları

Narkotik çalışmalarına ilişkin veriler paylaşan Vali Yavuz, 2025'te 2.374 operasyon yapıldığını ve 2.866 zanlının gözaltına alındığını açıkladı; saha baskısıyla yüzde 30 oranında azalma yaşandığını ifade etti.

Genel Operasyon Sayıları

Vali Yavuz ayrıca, "İlimizde operasyon sayısı bakımından; 2024 yılında 28 operasyon, 2025 yılında 22 operasyon düzenlenmiş olup; operasyon sayısı 2024 yılına kıyasla %21,4 oranında azalma görülmüştür" dedi.

Asayiş Suçları

Asayiş suçlarında da gerileme kaydedildiğini vurgulayan Vali Yavuz, 2024'te 28.358 olay meydana gelirken 2025'te bu rakamın 24.830 olaya düştüğünü ve olay sayısının 2024 yılına kıyasla %12,4 oranında azaldığını bildirdi.

Trafik Denetimleri ve Araç Sayısı

Vali Yavuz, ildeki tescilli araç sayısının bugün itibariyle 249.763 olduğunu ve bunun %6,5 artış gösterdiğini söyledi. Trafik denetimlerine özel önem verdiklerini belirten Yavuz, denetimler arttıkça kaza ve yaralanmaların azaldığını ancak ölümlü ve yaralanmalı kazalarda %2,4 oranında artış görüldüğünü, hedeflerinin 2026'da ölümlü kaza ve yaralanmayı düşürmek olduğunu ifade etti.

