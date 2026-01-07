Malatya'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı, 4 Silah Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 453 fişek ve 13 kesici alet ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla yürütülen iki ayrı operasyon

Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen iki ayrı müdahale sonucu çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet kesici alet, 453 adet fişek ve 1 adet senet bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

