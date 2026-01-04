DOLAR
Malatya'da Kaza: Demir Korkuluk Kafasına Saplanan Sürücü Hayatını Kaybetti

8 Eylül 2025'te Malatya'da minibüsün çarptığı demir korkuluğun kafasına saplanması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Nedim Özbey, 3,5 aylık tedavi sonrası hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 23:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:33
Kaza ve Tedavi Süreci

8 Eylül 202570 yaşındaki Nedim Özbey, yaklaşık 3,5 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde gerçekleşti. Farabi Ortaokulu yönüne seyreden ve 25 DL 870 plakalı minibüsü kullanan Özbey'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir parçası minibüsün camını delerek Özbey'in kafasına saplandı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinden hastaneye kaldırıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3,5 ay süren tedaviye rağmen Özbey, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazenin yarın şehir mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

