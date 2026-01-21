Malatya'da müstakil evde yangın: Mahsur kalan kadın kurtarıldı

Olay ve müdahale

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Gelibolu Sokak'ta, saat 02.30 sıralarında tek katlı bir müstakil evde çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve durum

Evde mahsur kalan S.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. S.A.'nın, evde bir kişinin daha bulunduğunu bildirmesi üzerine ekiplerce kapsamlı arama yapıldı, ancak başka bir kişiye rastlanmadı.

S.A., hastaneye gitmeyi reddetti ve olay yerinde müdahale edildi. Yangın sonucu söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA EV YANGINI: MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI