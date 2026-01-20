Viranşehir'de Jandarmadan Operasyon: 9 bin 440 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
9 bin 440 paket sigara ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Viranşehir ilçesinde yürütülen operasyonda jandarma ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.
9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet gümrük kaçağı telefon yedek parçası, 11 kilogram gümrük kaçağı tütün, 10 şişe gümrük kaçağı alkol ve 90 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ELE GEÇİRİLENLER