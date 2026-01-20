Viranşehir'de Jandarmadan Operasyon: 9 bin 440 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri 9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi; 35 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:25
9 bin 440 paket sigara ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Viranşehir ilçesinde yürütülen operasyonda jandarma ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.

9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet gümrük kaçağı telefon yedek parçası, 11 kilogram gümrük kaçağı tütün, 10 şişe gümrük kaçağı alkol ve 90 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

