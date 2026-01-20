Viranşehir'de Jandarmadan Operasyon: 9 bin 440 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri 9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi; 35 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.