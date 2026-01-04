Malatya'da Otobüs Denetimleri Sıkılaştırıldı: Kış Lastiği, Takograf ve Emniyet Kemeri Kontrolleri

Malatya'da otobüs denetimleri artırıldı

Güvenli seyahat için kapsamlı kontroller

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerin temel amacı, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Gerçekleştirilen kontrollerde kış lastiği kullanımı, takograf cihazlarının durumu ve emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uyulup uyulmadığı detaylı biçimde takip edildi. Ekipler, yolcu taşımacılığında teknik ve idari mevzuata uygunluğa dikkat ediyor.

Denetimler sırasında sürücüler ve yolculara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapıldı; kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, bu tür denetimlerin yol güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

