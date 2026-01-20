Malatya'da Şantiyede Yatakhane Yangını: Prefabrik Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'da şantiyede yatakhane yangını

Olayın Detayları

Malatya'da bir şantiyede, işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyedeki prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı ve kısa sürede büyüyerek bina komple sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, iş makinelerinden sağlanan destekle çalışmaları yoğunlaştırdı; yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak yatakhane kullanılamaz oldu.

Soruşturma ve Soğutma Çalışmaları

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede ekiplerin yaptığı soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

