Malatya’da Şantiyede Yatakhanede Yangın: Gündüz Hasar Görüntülendi

Olayın ayrıntıları

Malatya’da dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi’nde bulunan bir şantiyede, işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının hızla yayılmasıyla beraber çok sayıda prefabrik yapı küle dönerken geriye demir yığınları kaldı. Yangında 2 işçi yaralandı ve olayın yol açtığı zarar gündüz saatlerinde görüntülendi.

Esnafın tanıklıkları

Olay anında büyük panik yaşandığını belirten esnaf Salih Bayer, yüksek ısının camları patlattığını anlattı. Bayer, "Gündüz elektrik yoktu. Elektrik saat 15.10’da geldi. 15.15’de ise üst kısımdan alev almaya başladı. 5 dakikanın içinde oraların hepsini sardı. 3 işçiyi biz kurtardık. Buradaki tüm araçların çıkartıp, yolu açıp itfaiye, ambulans, polisi çağırdık. Alev bir anda çok büyüdü, hepsini sardı. Bize de zararı çok, camlarımızın hepsi kırıldı. Ne şirket sahipleri ne de başka kimse gelmedi. İş yerimizde, üst kattaki dershane camlar hep patlak" dedi.

Şantiyelerin kent merkezindeki işler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan bir diğer esnaf Nusret Bayer ise, "Bir senedir doğru dürüst bir müşterimiz içeri girmiyor. Mağduriyetimiz çok büyük. O kadar inşaat yapılıyor. Onlardan bir zarar görmedik. Sadece bu konteynerlerden dolayı çok zarar gördük. Yangından dolayı zararım çok büyük. Belediye başkanından, valimizden gelip bu zararı görmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

