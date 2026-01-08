Malatya’da Şantiyede Yatakhanede Yangın: Gündüz Hasar Görüntülendi

Malatya Battalgazi'de prefabrik yatakhanede çıkan yangında 2 işçi yaralandı, çok sayıda yapı küle döndü; zarar gündüz saatlerinde görüntülendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:59
Malatya’da Şantiyede Yatakhanede Yangın: Gündüz Hasar Görüntülendi

Malatya’da Şantiyede Yatakhanede Yangın: Gündüz Hasar Görüntülendi

Olayın ayrıntıları

Malatya’da dün akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Nasuhi Caddesi’nde bulunan bir şantiyede, işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının hızla yayılmasıyla beraber çok sayıda prefabrik yapı küle dönerken geriye demir yığınları kaldı. Yangında 2 işçi yaralandı ve olayın yol açtığı zarar gündüz saatlerinde görüntülendi.

Esnafın tanıklıkları

Olay anında büyük panik yaşandığını belirten esnaf Salih Bayer, yüksek ısının camları patlattığını anlattı. Bayer, "Gündüz elektrik yoktu. Elektrik saat 15.10’da geldi. 15.15’de ise üst kısımdan alev almaya başladı. 5 dakikanın içinde oraların hepsini sardı. 3 işçiyi biz kurtardık. Buradaki tüm araçların çıkartıp, yolu açıp itfaiye, ambulans, polisi çağırdık. Alev bir anda çok büyüdü, hepsini sardı. Bize de zararı çok, camlarımızın hepsi kırıldı. Ne şirket sahipleri ne de başka kimse gelmedi. İş yerimizde, üst kattaki dershane camlar hep patlak" dedi.

Şantiyelerin kent merkezindeki işler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan bir diğer esnaf Nusret Bayer ise, "Bir senedir doğru dürüst bir müşterimiz içeri girmiyor. Mağduriyetimiz çok büyük. O kadar inşaat yapılıyor. Onlardan bir zarar görmedik. Sadece bu konteynerlerden dolayı çok zarar gördük. Yangından dolayı zararım çok büyük. Belediye başkanından, valimizden gelip bu zararı görmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜNDÜZ SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜNDÜZ SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.

YANGININ YOL AÇTIĞI ZARAR GÜNDÜZ SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu
3
Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı
4
Uşak'ta Kuvvetli Fırtına: Çatı Uçmaları ve Trafik Aksaklıkları
5
İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü
6
Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
7
Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları