Malatya'da tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin faiz karşılığında para verdikleri kişilere senet imzalattıkları, bu senetler üzerinden icra takibi başlattıkları belirlendi. Ayrıca, tefecilik faaliyetlerini gizlemek amacıyla evrak üzerinde araç satışı yapılmış gibi göstererek yasal ticaret izlenimi oluşturdukları ve alacaklarını tahsil etmek amacıyla zor kullandıkları tespit edildi.

Ele geçirilen deliller

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet fişek, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi. Ayrıca, borçlu şahıslara ait bilgilerin yer aldığı 2 adet ajanda, alacak-verecek listeleri, borçlu şahıslara ait rehin evrakları, tapu evrakları, satış sözleşmeleri ile çok sayıda çek, çek koçanı ve senet bulundu.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALATYA’DA, TEFECİLİK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZ ALTINA ALINAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI.