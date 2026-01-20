Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Malatya-Ankara kara yolunda Hava Lojmanları kavşağında iki otomobil çarpıştı; 34 ABK 289 ve 44 ACC 986 plakalı araçlarda 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:00
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı

Kaza Hava Lojmanları Kavşağında Meydana Geldi

Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları kavşağında saat 10.15 sıralarında iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeki 34 ABK 289 plakalı otomobil ile 44 ACC 986 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA'DA İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

MALATYA'DA İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

