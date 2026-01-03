Malatya Darende'de Konteyner Çarşıda Yangın: Giyim Mağazası Hasar Gördü

Malatya Darende'de konteyner çarşıda korkutan yangın

Malatya'nın Darende ilçesinde, ilçe merkezindeki konteyner çarşıda bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. İş yeri sahibi olarak adı geçen N.D. haberde belirtilen mağazanın işletmecisi olarak kaydedildi.

Olay yerinde müdahale

Yangını fark eden çevredeki esnafın ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve yetkililerin açıklamaları

Olayda yaralanma yaşanmadı, ancak mağazada maddi hasar meydana geldi. Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve gelişmeleri yerinde takip etti.

Soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer, kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

