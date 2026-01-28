Malatya Sürgü'de Trafik İstasyonu Sundurması Kar Yüküyle Çöktü

Malatya Sürgü'de yoğun kar nedeniyle Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sundurması çöktü; can kaybı yok, 2 emniyet aracı hasar gördü.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:15
Olayın Detayları

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde gece saatlerinde, etkili olan yoğun kar yağışının ardından Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin sundurma çatısı çöktü.

Edinilen bilgilere göre, çatının çökmesine kar kütlesinin ağırlığı sebep oldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı, yetkililerce bildirildi.

Sundurma altında bulunan 2 emniyet aracında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.

