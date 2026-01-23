Malazgirt’te Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma operasyonunda 22 Ocak'ta H.N., G.N., N.N. ve T.N. gözaltına alındı; çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken H.N., G.N., N.N. ve T.N. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olay, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aktuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre söz konusu şahısların evlerinde ruhsatsız silah bulunduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla, Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararına istinaden 22 Ocak tarihinde şüphelilerin evleri ve müştemilatlarına operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat: 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet G3 piyade tüfeği tetik tertibatı, yüzlerce fişek, çok sayıda şarjör, 2 adet hücum yeleği, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı ve şüpheli şahıslar Malazgirt Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

