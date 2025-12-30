DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0,05%
ALTIN
6.047,98 -1,23%
BITCOIN
3.785.000,11 -1,21%

Maltepe'de İnşaat Duvarı Fırtınada Aracın Üzerine Yıkıldı

Maltepe Cevizli'de kuvvetli fırtına nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine çöktü; can kaybı yok, araçta maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:49
Maltepe'de İnşaat Duvarı Fırtınada Aracın Üzerine Yıkıldı

Maltepe'de İnşaat Duvarı Fırtınada Aracın Üzerine Yıkıldı

Maltepe'de bir inşaat şantiyesine ait duvar, kuvvetli fırtına nedeniyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, 16:40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sokak girişinde bulunan inşaatın istinat duvarı, fırtınanın etkisiyle süratle çökerek yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan kişi, araç içerisinden yara almadan çıkarıldı.

Güvenlik ve İnceleme

Olay nedeniyle otomobilde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları süresince cadde iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için fırtına ve olumsuz hava koşullarında gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

MALTEPE'DE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNİN DUVARI, KUVVETLİ FIRTINANIN ETKİSİYLE SEYİR HALİNDEKİ BİR...

MALTEPE'DE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNİN DUVARI, KUVVETLİ FIRTINANIN ETKİSİYLE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE YIKILDI. KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

MALTEPE'DE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNİN DUVARI, KUVVETLİ FIRTINANIN ETKİSİYLE SEYİR HALİNDEKİ BİR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara Şereflikoçhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı
3
Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı
4
Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı
5
Batman'da Soğuk Hava Yüzünden Araç Alev Aldı
6
Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları