Maltepe'de İnşaat Duvarı Fırtınada Aracın Üzerine Yıkıldı

Maltepe'de bir inşaat şantiyesine ait duvar, kuvvetli fırtına nedeniyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, 16:40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sokak girişinde bulunan inşaatın istinat duvarı, fırtınanın etkisiyle süratle çökerek yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ile yanında bulunan kişi, araç içerisinden yara almadan çıkarıldı.

Güvenlik ve İnceleme

Olay nedeniyle otomobilde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları süresince cadde iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için fırtına ve olumsuz hava koşullarında gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

MALTEPE'DE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNİN DUVARI, KUVVETLİ FIRTINANIN ETKİSİYLE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE YIKILDI. KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.