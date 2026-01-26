Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci duruşma: 20 tanık dinlenecek

Duruşma ve tanık listesi

Manavgat Belediyesi’ne yönelik 41 sanıklı yolsuzluk ve rüşvet davasının ikinci duruşması yarın Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmada çok sayıda tanığın ifadelerine başvurulacak; mahkeme, belediye başkanının oğlu ile iş adamları ve belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 20 tanığın dinlenmesine karar verdi.

Soruşturma ve operasyon

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, belediye içindeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları detaylı şekilde ele alınıyor. Soruşturma sürecinde, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter’in baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 41 şüpheliden bir kısmı serbest bırakılırken, tutuklu sayısı 9a düştü.

İddianame ve suçlamalar

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 32 ayrı suç unsuru yer alıyor. İddianamede, suç örgütü lideri olarak gösterilen Manavgat eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında; ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘icbar suretiyle irtikap’, ‘rüşvet alma’, ‘zimmet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini gizleme’ ve ‘kazanç müsaderesi’ gibi suçlardan cezalandırma talep edildi.

İlk duruşmada alınan kararlar

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tosak, belediye çalışanı Sıla Ceyhan Berkaya, iş adamı Mesut Kara ve belediye başkanının yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Öte yandan, Özel Kalem Müdürü Buğlem Ş., eski İmar Müdürü Zafer K. ve Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin K. tahliye edilmişti.

Dava dosyasındaki delillerin ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi için yapılacak ikinci duruşmada, mahkemenin tanık ifadeleri ışığında yeni kararlar alması bekleniyor.

NİYAZİ NEFİ KARA (ARŞİV)