Manavgat’ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda üç araçlı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı; yol kısa süre trafiğe kapandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:55
Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı, Alanya-Antalya D-400

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Antalya istikametine seyir halindeki Turap Ü.’nün kullandığı 07 CHY 724 plakalı otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı’nda sol şeritte seyir halindeyken, aynı istikamette sağ şeritten sol şeride geçen Ali B.’nin kullandığı 07 CED 308 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duramayarak sağ şeritte gitmekte olan Hatice B.S.’nin kullandığı 07 GLP 34 plakalı araca çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç aracın karıştığı kazada, 07 CHY 724 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali M.S., Hasan Ü. ve Ahmethan K. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar üst geçitte yolun kapanmasına neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

