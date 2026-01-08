Manavgat'ta Anne Evde Küçük Çocuğu Tek Başına Bıraktı — Komşu İhbarıyla İtfaiye Müdahalesi

Manavgat'ta Anne Evde Küçük Çocuğu Tek Başına Bıraktı

Olayın Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir apartmanın üst katında balkonda yardım isteyen bir çocuğun sesi, çevredeki vatandaşları ve ekipleri alarma geçirdi.

Sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, balkonda ağlayan çocuğun bir vatandaş tarafından indirildiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, küçük çocuğa müdahale ederek durumu kontrol etti.

Komşunun İhbarı ve Kurtarma

Olayı ihbar eden genç kadın, caddenin karşısında oturduğunu, 3. kat balkonunda yardım isteyen çocuğu görünce eve seslendiğini ancak cevap alamayınca 112'yi aradığını söyledi. Kadının aktardığına göre, "İtfaiye ve polis gelmeden bir vatandaş eve çıkıp çocuğu aşağıya indirdi. Evde kimse yoktu, evin kapısı ve balkon kapısı dahil tüm kapılar açıktı."

Anne ve Çocuğun Buluşması

Kaldırımda itfaiye ve polis ekiplerinin ilgilendiği çocuk, annesini görünce koşarak ona sarıldı. Anne, diğer çocuğunu okula bıraktıktan sonra eve döndüğünü ve çocuğunu zaman zaman evde yalnız bıraktığını belirtti.

Olay yerindeki polis memurları, anneye "Abla böyle olmaz ama" diyerek daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Olayda yaralanma veya adli işlem bilgisi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

