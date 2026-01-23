Manavgat'ta Bacadan Kıvılcım Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Manavgat'ta bacadan düşen kıvılcımla çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü; 4 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:07
Olay yeri ve müdahale

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Sürücüler Beleni’nde bulunan iki katlı binanın ikinci katında, bacadan çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, yangının ikamette bulunanlar ve komşuları tarafından yangın tüpüyle söndürüldüğünü belirledi; itfaiye ekipleri ise çevrede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

