Manavgat'ta dönüş yasağında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat'ta dönüş yasağından dönen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı; ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 46 bin 948 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:13
Kaza, akşam saatlerinde İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yücel G. idaresindeki 07 BZK 410 plakalı motosiklet seyir halindeyken, dönüş yasağının olduğu noktadan dönen Kenan Y. yönetimindeki 07 AJB 056 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Kenan Y.'nin ehliyeti olmadığı için yerine Adnan Y. ile yer değiştirdiğinin belirlendiği bildirildi. Güvenlik kameraları kayıtları incelenerek sürücü değişikliğinin tespit edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak Kenan Y. ve araç sahibi Adnan Y.'ye toplam 46 bin 948 lira idari para cezası uygulandı.

