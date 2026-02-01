Manavgat'ta ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı — 46.958 TL ceza

Manavgat'ta ehliyetsiz sürücünün arkadan çarpma sonucu trafik cezası

Kavşakta bekleyen araca çarpma: Yaralanma yok, idari işlem başlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki Demokrasi Işıklı Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen A.Z. yönetimindeki 07 APN 220 plakalı hafif ticari araca, aynı istikamette seyreden U.K. idaresindeki 07 YCJ 03 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, otomobili kullanan U.K.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından U.K.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, araç sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 23.474 TL olmak üzere toplam 46.958 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

