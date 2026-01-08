Manavgat'ta Ehliyetsiz Sürücü Motosikleti Bırakıp Kaçtı — 62 bin 468 TL Ceza

Antalya Manavgat'ta trafikten men edilen plakasız motosikleti bırakarak kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 62 bin 468 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:36
Manavgat'ta Ehliyetsiz Sürücü Motosikleti Bırakıp Kaçtı — 62 bin 468 TL Ceza

Manavgat'ta Ehliyetsiz Sürücü Motosikleti Bırakıp Kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafikten men edilmiş plakasız motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücü, trafikteki motosikletli polis ekiplerini görünce kaçtı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeyken başladı. Sürücü köprüyü geçtikten sonra Çağlayan Mahallesi’nde ara sokaklara girip motosikleti bir apartmanın arka bahçesine sakladı ve yaya olarak uzaklaştı.

Takibi bırakmayan trafik polisi, motosikleti apartman bahçesinde buldu. Plakasız motosikletin çalıntı olma ihtimaline karşı olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrolde motosikletin trafikten çekildiği ve sürücünün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Uygulanan cezalar

Trafik polisi sürücüye; trafikten çekmeli araç kullanmaktan 11 bin 629 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, dur ikazına uymamaktan 2 bin 719 TL, kask takmamaktan 1246 TL ceza uyguladı. Motosiklet sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye araç kullandırmaktan 23 bin 437 TL ceza kesildi. Toplam ceza 62 bin 468 TL olarak kaydedildi.

Motosiklet, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

