Manavgat’ta Hortum 300 Dönümlük Serayı Yerle Bir Etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan hortum, Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Denizkent mahallelerinde ağır zarara yol açtı. Olayda 300 dönümlük seranın zarar gördüğü; çok sayıda evin hasar aldığı, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağacın kökünden söküldüğü bildirildi.

Hasar ve yaralılar

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin yaşananları şu sözlerle aktardı: "4 mahallemizde yüz ölçümü toplam 300 dönümün üzerinde 40 dolayında sera büyük ölçüde zarar görürken, çoğunluğu zeytin olmak üzere binlerce ağaç kökünden söküldü. Denizyaka Camii’nin minaresi yıkılırken, cami bahçesindeki 2 adet dev çak ağacı yerinden söküldü. Hortum ayrıca Büklüce Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ömer Çam isimli vatandaşımızın koyun ağılının yanında bulunan tam donanımlı konteyneri içerisinde Ömer Çam’ın da bulunduğu esnada 100 metre ileriye uçurup parçalara ayırmış, Çam ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Ben buradan başta Ömer Çam olmak üzere zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Yetkili ziyaretleri ve saha çalışmaları

Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Aykut Kaya, hortumdan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Hasarın boyutu sabahın aydınlanmasıyla netleşti.

Sera ve tarımsal zarar

Denizyaka Mahallesi girişinde yer alan çilek seraları zarar görürken, gündüz pazara götürülmeyi bekleyen çilek yüklü römork hortumla birlikte ters döndü. Bölgedeki üreticilerde önemli kayıplar oluştu.

