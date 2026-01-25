Manavgat'ta Kamyonet Kazası: Etilen Tüpler D-400'de Yola Saçıldı

Manavgat'ta Kamyonet Kazası: Etilen Tüpler Yola Saçıldı

Kaza ve etkileri

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağında meydana gelen kazada, kamyonetin üstündeki poşetler ile muz sarartma tesislerinde kullanılan etilen gazı tüpleri yola dağıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya yönüne ilerleyen Yaşar K. idaresindeki 33 AKC 936 plakalı kamyonet, kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun her iki yanında bulunan bariyerlere çarptı. Kazanın yağmur nedeniyle yolun kaygan olması ve sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Çarpmanın ardından araç geri dönerken, kamyonette büyük çapta maddi hasar oluştu. Kamyonetin üzerinde bulunan poşet torbalar ile çok sayıda etilen tüpü köprülü kavşağın üzerinde 100 metrelik alana yayıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Trafik ve müdahale

Kazanın ardından araç yolda kaldığı ve tüplerin dağıldığı için köprülü kavşakta Alanya istikametine ulaşım tek şeritten, kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin tüpleri ve aracın kaldırılmasına yönelik müdahalesinin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

KAZA YAPAN ARAÇ